Olimpiadi Tokyo, le Fiji raggiungono il Giappone su un cargo di pesce! Viaggio da romanzo (Di giovedì 22 luglio 2021) Cosa non si fa per essere alle Olimpiadi. Anche viaggiare su un cargo carico di pesce, pur di partecipare ai Giochi di Tokyo 2021 che inizieranno ufficialmente venerdì 23 luglio (ore 13.00) con la Cerimonia d'Apertura. La squadra olimpica delle Isole Fiji, splendido arcipelago dell'Oceania, ha dovuto adottare questa strana soluzione di Viaggio per giungere in Giappone ed essere presente all'evento sportivo più importante al mondo. Il motivo è presto detto. Il Governo locale ha deciso di chiudere quasi tutti i voli di linea che collegano queste isole al resto del mondo, naturalmente per ...

