Olimpiadi Tokyo, come sarà la cerimonia d'apertura? I dettagli (Di giovedì 22 luglio 2021) come sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo? L'appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di domani, 23 luglio, le 13.00 in Italia. sarà quello il momento che darà il via alle danze. La durata è stimata sulle 3 ore e mezza e gli organizzatori, da questo punto di vista, dovranno far fronte a tutte le criticità legate al contesto pandemico e non solo. Nelle ultime 48 ore, infatti, il Comitato locale ha affrontato le forti spigolosità del direttore artistico e del compositore musicale, sollevati dall'incarico per via di storie passate poco ...

