Olimpiadi Tokyo, chi sono la più giovane e la più anziana. Hend Zaza e Hanna Mary, separate da 55 anni (Di giovedì 22 luglio 2021) Le Olimpiadi uniscono le generazioni e a Tokyo 2021 ne avremo un chiaro esempio, in gara. La più giovane atleta presente ai Giochi sarà la siriana Hend Zaza, che ha appena 12 anni. La più anziana, invece, sarà l'australiana Hanna Mary che a dicembre spegnerà 67 candeline. Due storie così diverse, accomunate da un filo conduttore: l'amore per lo sport che aiuta a superare tutti gli ostacoli. Hend gioca a tennistavolo e si è meritata questo autentico viaggio di rinasciata sfuggendo da Hama, tristemente nota per i ...

