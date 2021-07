Olimpiadi Tokyo, cambia il portabandiera della Turchia per il Covid (Di giovedì 22 luglio 2021) A poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 cambia il portabandiera della Turchia. Eda Erdem, atleta iscritta al torneo di pallavolo, non potrà sfilare con i propri connazionali dopo esser rimasta positiva al test del Coronavirus. La nativa di Istanbul è al momento in ‘isolamento lieve’ insieme alle compagne di squadra. Pare che la formazione sia entrata in contatto con un positivo durante il volo che le ha portate in Giappone negli scorsi giorni. Il team turco potrà continuare ad allenarsi senza entrare in contatto con gli altri. Non potranno partecipare alla cerimonia di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) A poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di2020il. Eda Erdem, atleta iscritta al torneo di pallavolo, non potrà sfilare con i propri connazionali dopo esser rimasta positiva al test del Coronavirus. La nativa di Istanbul è al momento in ‘isolamento lieve’ insieme alle compagne di squadra. Pare che la formazione sia entrata in contatto con un positivo durante il volo che le ha portate in Giappone negli scorsi giorni. Il team turco potrà continuare ad allenarsi senza entrare in contatto con gli altri. Non potranno partecipare alla cerimonia di ...

Advertising

Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - Coninews : Le Olimpiadi tornano in Australia! ???? La 138ª sessione del CIO, in corso a Tokyo, ha deciso che sarà Brisbane ad o… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - ilPostSport : RT @ilpost: Il regista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo è stato licenziato per una vecchia battuta sull’Olocausto https:… - Elessar2412 : Tokyo 2020, direttore cerimonia apertura licenziato per battute antisemite | News - Sportmediaset Uno che ha fatto… -