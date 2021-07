Olimpiadi Tokyo 2020, licenziato Il regista della cerimonia di apertura per una vecchia battuta sull’olocausto (Di giovedì 22 luglio 2021) Kentaro Kobayashi, regista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato licenziato alla vigilia: il regista in passato ha pronunciato una battuta sull'Olocausto. A 24 ore dalla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 il regista dello spettacolo è stato licenziato: Kentaro Kobayashi aveva pronunciato una battuta sull'Olocausto durante uno show comico del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) Kentaro Kobayashi,didelledi, è statoalla vigilia: ilin passato ha pronunciato unasull'Olocausto. A 24 ore dallad'dellediildello spettacolo è stato: Kentaro Kobayashi aveva pronunciato unasull'Olocausto durante uno show comico del ...

