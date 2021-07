Olimpiadi Tokyo 2020 – Kessié-gol, vince la Costa d’Avorio al debutto (Di giovedì 22 luglio 2021) Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha regalato 3 punti alla Costa d'Avorio nella gara d'esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il video Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 luglio 2021) Franck, centrocampista del Milan, ha regalato 3 punti allad'Avorio nella gara d'esordio alledi: il video

Advertising

Coninews : Le Olimpiadi tornano in Australia! ???? La 138ª sessione del CIO, in corso a Tokyo, ha deciso che sarà Brisbane ad o… - Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - Corriere : Olimpiadi, le calciatrici si inginocchiano. Il Cio: «Non violano nessuna regola» - Detto_il_Grime : Il regista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo è stato licenziato per una vecchia battuta. Se dove… - sportface2016 : #Tokyo2020, tiro con l’arco: venerdì i preliminari, quattro azzurri ai nastri di partenza -