**Olimpiadi: Simeoni, 'ruolo portabandiera motivante, i nostri ragazzi ne traggano il meglio'** (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Portare la bandiera italiana alle Olimpiadi, e per Paola Egonu addirittura quella olimpica, è "un'esperienza molto motivante". Lo dice all'Adnkronos Sara Simeoni, portabandiera a Los Angeles '84. "Almeno lo è stata per me - sottolinea -, che tra l'altro non avevo motivazioni particolari, quell'Olimpiade fu un po' come un ritorno alle origini, non stavo bene. Ma quando mi è stato detto che sarei stata la portabandiera fu un momento gratificante. Sei lì che capeggi il tuo squadrone e rappresenti il Paese, ora mi metto nei panni dei dei nostri ragazzi e gli auguro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Portare la bandiera italiana alle Olimpiadi, e per Paola Egonu addirittura quella olimpica, è "un'esperienza molto". Lo dice all'Adnkronos Saraa Los Angeles '84. "Almeno lo è stata per me - sottolinea -, che tra l'altro non avevo motivazioni particolari, quell'Olimpiade fu un po' come un ritorno alle origini, non stavo bene. Ma quando mi è stato detto che sarei stata lafu un momento gratificante. Sei lì che capeggi il tuo squadrone e rappresenti il Paese, ora mi metto nei panni dei deie gli auguro ...

Ultime Notizie dalla rete : **Olimpiadi Simeoni Le sorelle Bandiera La Freccia del Sud portò la bandiera italiana nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Seul 1988. Quattro anni prima l'onore toccò a Sara Simeoni , che sempre in Russia vinse l'oro nel salto in ...

Al via le Olimpiadi di Tokyo, in tv su Rai2 ed Eurosport Le Olimpiadi in televisione Oltre a Eurosport e Discovery+, ampia e completa è la copertura che la ... Tra questi sono fissi Sara Simeoni e Jury Chechi, due leggende nazionali dell'atletica e della ...

