Olimpiadi | scherzò sull' Olocausto | licenziato il direttore

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 22 luglio 2021) A un giorno dalla cerimonia di apertura delledi Tokyo 2020, ildella cerimonia di apertura, Kentaro Kobayashi e' stato rimosso dall'incarico per le sue battutefatte oltre vent'anni fa in occasione di un cabaret. A dare comunicazione del licenziamento e' stata oggi la presidente di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto. Kobayashi, un comico giapponese, e' stato rimosso per i suoi commentirisalenti al 1998. Il Simon Wiesenthal Center li ha definiti "barzellette antisemite". Segui su affaritaliani.it