Olimpiadi | Sacchetti | ' bella atmosfera | a 40 anni da Mosca rivivo stesse emozioni'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Saitama, 22 lug. (Adnkronos) - "Ai ragazzi prima di scendere in campo come ultima cosa dirò piuttosto che perdere palla è meglio fare un tiro". Chiude così il ct azzurro dell'Italbasket, Meo, l'incontro con la stampa a Saitama dopo l'allenamento degli azzurri in vista dell'esordio contro la Germania il 25 luglio. "L'olimpica èe i ragazzi si stanno godendo il villaggio e anche io stesso, a 40da, non mi aspettavo di viverecosì. Ho vinto l'Europeo dell'83 ma se devo scegliere la cosa piùche ho fatto è stata l'Olimpiade ...

L'azzurro dopo letornerà in Italia per giocare con la Reyer Venezia dopo l'esperienza in ...sull'esordio nel torneo di basket di Tokyo 2020 della nazionale azzurra di Meo. "Gli Usa ...prosegue sui prossimi impegni alle: 'Non potrebbe esserci clima migliore per preparare i nostri impegni. Il nostro girone è durissimo, non ci sono squadre deboli e questo rende i ...Saitama, 22 lug. (Adnkronos) – “Ai ragazzi prima di scendere in campo come ultima cosa dirò piuttosto che perdere palla è meglio fare un tiro”. Chiude così il ct azzurro dell’Italbasket, Meo Sacchetti ...Domenica 25 giugno comincerà il torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Ci sarà l'atteso esordio dell'Italia, che ritorna a disputare i Giochi Olimpici diciassette anni dopo Atene 2004. Gli ...