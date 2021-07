**Olimpiadi: Migliozzi, 'a Tokyo punto a una medaglia, orgoglioso di rappresentare Italia'** (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - "Si parte con l'obiettivo di dare tutto e puntare al massimo obiettivo che sarebbe quello di conquistare una medaglia. Il campo di partecipazione è molto qualificato nonostante qualche forfait ma voglio dare battaglia. Non vedo l' ora di gareggiare". Così all'Adnkronos Guido Migliozzi a pochi giorni dalla partenza per i Giochi di Tokyo dove insieme a Renato Paratore rappresenterà il golf Italiano. "Fin da quando ero un amateur per me è sempre stato un orgoglio rappresentare il mio Paese e questo è un appuntamento unico -aggiunge Migliozzi-. Mi spiace non poter ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - "Si parte con l'obiettivo di dare tutto e puntare al massimo obiettivo che sarebbe quello di conquistare una. Il campo di partecipazione è molto qualificato nonostante qualche forfait ma voglio dare battaglia. Non vedo l' ora di gareggiare". Così all'Adnkronos Guidoa pochi giorni dalla partenza per i Giochi didove insieme a Renato Paratore rappresenterà il golfno. "Fin da quando ero un amateur per me è sempre stato un orgoglioil mio Paese e questo è un appuntamento unico -aggiunge-. Mi spiace non poter ...

Advertising

TV7Benevento : **Olimpiadi: Migliozzi, 'a Tokyo punto a una medaglia, orgoglioso di rappresentare Italia'**... - sportface2016 : #Tokyo2020 #Golf i favoriti della prova maschile e femminile, per l'Italia in campo #Migliozzi, #Paratore,… - Iightsfading : almeno migliozzi va alle olimpiadi or -