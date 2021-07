Olimpiadi | Djokovic | ' indeciso se venire per assenza pubblico ma ora voglio vincere'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. - (Adnkronos) - "Quando gioco sento l'energia del, negativa o positiva che sia. Quando ho saputo che non ci sarebbe stato mi sono posto la domanda se partecipare o meno. Perdere un elemento chiave come i tifosi significa vedere tutto in modo differente ma, in ogni caso, questi rimangono i Giochi Olimpici, un evento unico, e quindi sono felice di essere qui". Così Novakin conferenza stampa da Tokyo alla vigilia della cerimonia di apertura delle, dove parte con i favori del pronostico. Il serbo gioca anche per inseguire un record: lo Slam d'oro, cioèi principali quattro ...

Il serbo gioca anche per inseguire un record: lo Slam d'oro, cioè vincere i principali quattro trofei del circuito e le Olimpiadi, nello stesso anno. Australian Open, Roland Garros e Wimbledon sono gi ...Il campione serbo era titubante se partecipare o meno: Ho pensato che le Olimpiadi sono sempre le Olimpiadi. E sono felice di aver deciso di venire.