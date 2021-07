Olimpiadi: calcio, tris di Richarlison nel successo del Brasile per 4-2 sulla Germania (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. - (Adnkronos) - Spettacolo e gol a Yokohama fra Brasile e Germania nel match d'esordio del gruppo D del torneo di calcio delle Olimpiadi di Tokyo. Alla fine è la squadra verdeoro che la spunta imponendosi per 4-2. Nella prima mezz'ora di gioco la Seleçao va a segno tre volte con Richarlison e sul finire di primo tempo fallisce un rigore con Cunha. Nella ripresa i tedeschi si rifanno sotto con le reti Amiri e Ache ma in pieno recupero è Paulinho a chiudere i conti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. - (Adnkronos) - Spettacolo e gol a Yokohama franel match d'esordio del gruppo D del torneo didelledi Tokyo. Alla fine è la squadra verdeoro che la spunta imponendosi per 4-2. Nella prima mezz'ora di gioco la Seleçao va a segno tre volte cone sul finire di primo tempo fallisce un rigore con Cunha. Nella ripresa i tedeschi si rifanno sotto con le reti Amiri e Ache ma in pieno recupero è Paulinho a chiudere i conti.

