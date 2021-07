Olimpiadi: basket, primo allenamento per gli azzurri alla Saitama Arena (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. - (Adnkronos) - La Saitama Super Arena dall'esterno sembra un'astronave. A un'ora dalla Capitale giapponese, il mega impianto che ospiterà tutte le partite di basket ai Giochi Olimpici, è una perla che purtroppo non potrà accogliere i tifosi. Un peccato, perché il colpo d'occhio sarebbe stato fantastico. Meno memorabili i ricordi azzurri alla Super Dome: al Mondiale del 2006, l'Italia giocò proprio qui uno sfortunato ottavo di finale perso contro la Lituania. A distanza di 15 anni, gli azzurri sono tornati oggi in quell'impianto per il primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. - (Adnkronos) - LaSuperdall'esterno sembra un'astronave. A un'ora dCapitale giapponese, il mega impianto che ospiterà tutte le partite diai Giochi Olimpici, è una perla che purtroppo non potrà accogliere i tifosi. Un peccato, perché il colpo d'occhio sarebbe stato fantastico. Meno memorabili i ricordiSuper Dome: al Mondiale del 2006, l'Italia giocò proprio qui uno sfortunato ottavo di finale perso contro la Lituania. A distanza di 15 anni, glisono tornati oggi in quell'impianto per il...

Advertising

OA_Sport : La Nazionale di Meo Sacchetti è emozionata nel calcare il parquet di Saitama - wordsandmore1 : ? Ci sarà anche un po’ di Fila San Martino alle Olimpiadi di Tokyo grazie alla convocazione nella Nazionale 3x3 di… - solopessimismo : RT @solopessimismo: Chi sono io? Un cazzaro che esprime le sue opinioni. Quindi... Per me #Sacchetti ha gia' perso sul piano morale per due… - Gazzetta_it : Kerr, il vice di lusso per Team Usa: “Le lezioni di Pop, Durant e...” - sportface2016 : #Tokyo2020, #basket. #Petrucci: 'Contento solo se vinciamo' -