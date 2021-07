Olimpiadi: apre Casa Italia a Tokyo, vetrina made in Italy, nel rispetto norme anti-Covid (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. (Adnkronos) - Ha aperto anche a Tokyo 'Casa Italia', il punto di riferimento olimpico del Comitato Italiano. Nonostante la pandemia, l'hospitality tricolore, punto di riferimento da Los Angeles 1984 ad oggi, alza il sipario pronta ad accompagnare l'avventura a cinque cerchi degli azzurri impegnati ai Giochi Olimpici giapponesi. Ad inaugurare la struttura allestita presso la "The Kihinkan - Takanawa Manor House", un edificio caratterizzato da un'architettura stile liberty di inizio del secolo scorso situato nel quartiere di Minato, a circa 10 chilometri dal Villaggio Olimpico e dal Main Press ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021), 22 lug. (Adnkronos) - Ha aperto anche a', il punto di riferimento olimpico del Comitatono. Nonostante la pandemia, l'hospitality tricolore, punto di riferimento da Los Angeles 1984 ad oggi, alza il sipario pronta ad accompagnare l'avventura a cinque cerchi degli azzurri impegnati ai Giochi Olimpici giapponesi. Ad inaugurare la struttura allestita presso la "The Kihinkan - Takanawa Manor House", un edificio caratterizzato da un'architettura stile liberty di inizio del secolo scorso situato nel quartiere di Minato, a circa 10 chilometri dal Villaggio Olimpico e dal Main Press ...

