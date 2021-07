Olimpiadi 2021, tutti i risultati: tonfo della Francia e pareggio della Spagna, spettacolo Brasile (Di giovedì 22 luglio 2021) Si è giocata la prima giornata della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2021, si sono registrati risultati veramente clamorosi. Solo un pareggio per la Spagna che non è andata oltre il pareggio contro l’Egitto. La squadra di De la Fuente non è riuscita a sfondare nonostante la presenza di giocatori del calibro di Olmo, Oyarzabal, Asensio e Ceballos. tonfo della Francia che ha perso nettamente contro il Messico, la partita si è conclusa con un rotondo 4-1, inutile il calcio di rigore ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 luglio 2021) Si è giocata la prima giornatafase a gironi delledi Tokyo, si sono registrativeramente clamorosi. Solo unper lache non è andata oltre ilcontro l’Egitto. La squadra di De la Fuente non è riuscita a sfondare nonostante la presenza di giocatori del calibro di Olmo, Oyarzabal, Asensio e Ceballos.che ha perso nettamente contro il Messico, la partita si è conclusa con un rotondo 4-1, inutile il calcio di rigore ...

Advertising

Gazzetta_it : Ishikawa: “Il Giappone non è contro i Giochi, ma contro la politica” #Volley - Corriere : ?? Si parte alle 13, inizia la Grecia, l’Italia in bianco «in omaggio al Giappone»: sfilerà 18esima dopo Israele e p… - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - GiornaleLazio : Gli azzurri che vinceranno l’oro alle Olimpiadi saranno protagonisti di una campagna pro vaccino - springsteen1949 : [News]v Cosa ha pensato Springsteen quando ha saputo che sua figlia parteciperà alle Olimpiadi… -