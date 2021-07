Olimpiadi 2020, Federica Pellegrini e l’accoglienza ‘particolare’ appena arrivata a Tokyo. Cosa è successo (Di giovedì 22 luglio 2021) Federica Pellegrini è arrivata a Tokyo per partecipare alle Olimpiadi. Su Instagram ha documentato il benvenuto ricevuto appena sbarcata. LEGGI ANCHE: — Federica Pellegrini e le curiosità che non sapevate su di lei: dalle sue ciglia prima di entrare in vasca alla sua paura inaspettata proprio legata all’acqua https://www.instagram.com/stories/kikkafede88/2622626022998876336/L’atleta è stata sottoposta a un controllo antidoping. Da anni Federica è soggetta a controlli e verifiche a sorpresa: era accaduto anche a Rio 2016, con due ... Leggi su funweek (Di giovedì 22 luglio 2021)per partecipare alle. Su Instagram ha documentato il benvenuto ricevutosbarcata. LEGGI ANCHE: —e le curiosità che non sapevate su di lei: dalle sue ciglia prima di entrare in vasca alla sua paura inaspettata proprio legata all’acqua https://www.instagram.com/stories/kikkafede88/2622626022998876336/L’atleta è stata sottoposta a un controllo antidoping. Da anniè soggetta a controlli e verifiche a sorpresa: era accaduto anche a Rio 2016, con due ...

