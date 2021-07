Olimpia Milano: bilancio 2020 in rosso, cresce il peso di Armani (Di giovedì 22 luglio 2021) Il covid fa sentire i suoi effetti economici anche nella pallacanestro. L’Olimpia Milano ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2020 con un rosso di 3,048 milioni di euro, in netto aumento rispetto a quello di 64.174 euro del 2019. La differenza tra il 2019 e il 2020 è spiegata dal calo di circa 3 milioni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) Il covid fa sentire i suoi effetti economici anche nella pallacanestro. L’ha chiuso l’esercizio al 31 dicembrecon undi 3,048 milioni di euro, in netto aumento rispetto a quello di 64.174 euro del 2019. La differenza tra il 2019 e ilè spiegata dal calo di circa 3 milioni L'articolo

Advertising

ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: Olimpia Milano: bilancio in rosso 2020, cresce il peso di Armani - zazoomblog : Olimpia Milano: bilancio in rosso 2020 cresce il peso di Armani - #Olimpia #Milano: #bilancio #rosso - diego4all : RT @CalcioFinanza: Olimpia Milano: bilancio in rosso 2020, cresce il peso di Armani - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Olimpia Milano: bilancio in rosso 2020, cresce il peso di Armani: Il covid fa sentire i suoi e… - CalcioFinanza : Olimpia Milano: bilancio in rosso 2020, cresce il peso di Armani -