«Old», il nuovo film di M. Night Shyalaman, più che un horror è un (bel) dramma sul tempo (Di giovedì 22 luglio 2021) Si intitola Old, per sintetizzare il focus del film, ma la pellicola di M. Night Shyalaman potrebbe essere anche una dichiarazione d’intenti da parte del regista. Arrivato alla soglia del mezzo secolo (ha compiuto 50 anni nel 2020) Shyalaman dimostra di aver ritrovato completa fiducia nel proprio talento. Certo, un buon indizio di una ripresa, dopo qualche pellicola sfortunata, c’era stato con The Visit (2015), ma con Split e Glass, rispettivamente secondo e terzo capitolo della trilogia cominciata con Unbreakable – Il predestinato, quindi appartenenti a un universo a parte, era difficile esserne sicuri. Old, in questo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Si intitola Old, per sintetizzare il focus del, ma la pellicola di M.potrebbe essere anche una dichiarazione d’intenti da parte del regista. Arrivato alla soglia del mezzo secolo (ha compiuto 50 anni nel 2020)dimostra di aver ritrovato completa fiducia nel proprio talento. Certo, un buon indizio di una ripresa, dopo qualche pellicola sfortunata, c’era stato con The Visit (2015), ma con Split e Glass, rispettivamente secondo e terzo capitolo della trilogia cominciata con Unbreakable – Il predestinato, quindi appartenenti a un universo a parte, era difficile esserne sicuri. Old, in questo ...

Advertising

MovieTrainercom : Nuove clip: #Old Il nuovo sorprendente thriller di #MNightShyamalan, con #GaelGarcíaBernal #VickyKrieps… - UniversalPicsIt : Per @MNightShyamalan e sua figlia, Ishana, #OldIlFilm è un affare di famiglia. Scopri il nuovo film dal creatore de… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: COMIC CORN | Ma cosa c'è dietro #Old, il nuovo film di #MNightShyamalan? Un graphic novel, Castello di sabbia. Ecco perché… - TheHotCorn_ : COMIC CORN | Ma cosa c'è dietro #Old, il nuovo film di #MNightShyamalan? Un graphic novel, Castello di sabbia. Ecco… - mata_zone : Non sto leggendo nessun tweet sul nuovo film di M. Night Shyamalan “OLD” ???? Qualcuno di voi l’ha visto? Vi è piaciu… -

Ultime Notizie dalla rete : Old nuovo Supernova, Freaks Out e il nuovo film di Lillo e Greg: ecco il listino 2021/2022 di Lucky Red! Infine, il pluripremiato regista di Old Boy Park Chan - Wook torna al cinema con Decision to Leave , un nuovo romance mystery che segue la storia del detective Hae - Jun, mentre What's Love Got to Do ...

Old: il pericolo è in agguato nella prima clip italiana del film di Shyamalan Ha appena invaso le sale il nuovo film di un regista che amiamo da tempo e di cui seguiamo con curiosità la carriera con i suoi ... Old , che contiene la giusta tensione e si concentra sulla famiglia e ...

Il cinema del week end, da Nowhere Special a Old ANSA Nuova Europa Dune: nuovo trailer ufficiale italiano con data di uscita Arriva un nuovo e spettacolare trailer ufficiale di Dune in italiano, nel quale viene riportata anche la data di uscita fissata per settembre.. Dune torna a mostrarsi con un trailer ufficiale in ...

OLD: tre inquietanti clip dal nuovo film di M. Night Shyamalan Universal Pictures ha pubblicato ben tre clip tratte da OLD, nuovo thriller mozzafiato dal Maestro del colpo di scena M. Night Shyamalan, ora nei cinema.

Infine, il pluripremiato regista diBoy Park Chan - Wook torna al cinema con Decision to Leave , unromance mystery che segue la storia del detective Hae - Jun, mentre What's Love Got to Do ...Ha appena invaso le sale ilfilm di un regista che amiamo da tempo e di cui seguiamo con curiosità la carriera con i suoi ..., che contiene la giusta tensione e si concentra sulla famiglia e ...Arriva un nuovo e spettacolare trailer ufficiale di Dune in italiano, nel quale viene riportata anche la data di uscita fissata per settembre.. Dune torna a mostrarsi con un trailer ufficiale in ...Universal Pictures ha pubblicato ben tre clip tratte da OLD, nuovo thriller mozzafiato dal Maestro del colpo di scena M. Night Shyamalan, ora nei cinema.