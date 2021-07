Oggi sono 56 i nuovi contagi (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.249 tamponi molecolari sono stati rilevati 43 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 1,32%. sono inoltre 1.684 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 contagi (0,77%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che il 59% dei contagi riguarda persone al di sotto dei 39 anni ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 luglio 2021)in Friuli Venezia Giulia su 3.249 tamponi molecolaristati rilevati 43con una percentuale di positività dello 1,32%.inoltre 1.684 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 13(0,77%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti8. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che il 59% deiriguarda persone al di sotto dei 39 anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi sono Pensione vecchiaia per uomo e donna: criteri di accesso e differenze Mentre il Governo lavora alla prossima riforma pensioni ragionando su quali possano essere le formule di uscita anticipata più sostenibili per le Casse dello Stato, vediamo quali sono oggi le regole standard per ritirarsi dal mondo del lavoro con la pensione di vecchiaia , le differenze tra requisiti per uomo e donna e cosa cambia da gennaio 2023 con il prossimo scatto per l'...

Bce cambia forward guidance in linea con nuova strategia, Lagarde promette politica accomodante in modo persistente ... aveva scritto nella preview su cosa avrebbe fatto e detto oggi la Bce Pasquale Diana, Senior Macro ... Certo, le proiezioni della stessa Bce non sono promettenti, visto che l'outlook è di una inflazione ...

Contagi Covid in Italia oggi: bollettino Coronavirus e dati regioni QUOTIDIANO NAZIONALE Covid: Campania; cresce tasso incidenza, ricoveri +9 Balzo in avanti in 24 ore del tasso di incidenza Covid in Campania, qui calcolato sui soli tamponi molecolari: i nuovi positivi sono 352 su 8.430 test, una percentuale del 4,17 contro il 3,17 di ieri.

Variante Delta: mal di gola, mal di testa e naso chiuso La preoccupante variante Delta del virus SARS-CoV2, originariamente rilevata in India, sta dilagando anche nel Regno Unito e nel resto d’Europa. Il professore e leader della ricerca/app Zoe Covid Symp ...

