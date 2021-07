Oggi il Cdm sul Green pass. Ma ci sono ancora tensioni tra regioni, Ministero della Salute (e Lega) (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Consiglio dei Ministri che dovrà varare il decreto per contrastare la montante nuova ondata di contagi da Covid è stato convocato per Oggi pomeriggio alle 17. Dopo la giornata di ieri, anche la mattinata odierna è stata caratterizzata da un clima di grande incertezza. Solo negli ultimi minuti è stata ufficializzata la conferenza stampa del premier Draghi, insieme ai ministri Speranza e Cartabia. E non sono di certo mancate tensioni tra Ministero della Salute, regioni e Lega sulle decisioni riguardanti sia l’applicazione del Green ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Consiglio dei Ministri che dovrà varare il decreto per contrastare la montante nuova ondata di contagi da Covid è stato convocato perpomeriggio alle 17. Dopo la giornata di ieri, anche la mattinata odierna è stata caratterizzata da un clima di grande incertezza. Solo negli ultimi minuti è stata ufficializzata la conferenza stampa del premier Draghi, insieme ai ministri Speranza e Cartabia. E nondi certo mancatetrasulle decisioni riguardanti sia l’applicazione del...

Advertising

ilfoglio_it : Si lavora a una mediazione sul tasso di occupazione dei posti letti per finire in zona gialla. Salvini si oppone al… - Maxxxibb3 : RT @dottorbarbieri: Non ancora convocata, nemmeno informalmente, la #CabinaDiRegia presieduta da #Draghi per #greenpass e cambio colori. S… - cammisa_massimo : RT @dottorbarbieri: Non ancora convocata, nemmeno informalmente, la #CabinaDiRegia presieduta da #Draghi per #greenpass e cambio colori. S… - a_r_i_something : RT @dottorbarbieri: Non ancora convocata, nemmeno informalmente, la #CabinaDiRegia presieduta da #Draghi per #greenpass e cambio colori. S… - Fabiusfax : RT @dottorbarbieri: Non ancora convocata, nemmeno informalmente, la #CabinaDiRegia presieduta da #Draghi per #greenpass e cambio colori. S… -