OCCHI e non scompari | disponibile online il video del nuovo singolo di Oliver

Dal 21 luglio su Youtube il video di "OCCHI (e non scompari)" il nuovo singolo di Oliver scritto con Roberto Gramegna che ha curato gli arrangiamenti con Ettore Gilardoni. Produzione di Vince Tempera, pubblicato da Zelda Music con distribuzione Believe. "OCCHI (e non scompari)" è il brano che Oliver ha scelto tra i suoi inediti per celebrare l'arrivo dell'estate. Esprime il ritorno alla vita e alla leggerezza, dopo il lungo e difficile periodo del lockdown che aveva letteralmente bloccato le possibilità e gli entusiasmi di un'intera ...

