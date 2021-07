Obbligo vaccino docenti e Ata, pressing dei presidi. Salvini dice no. Il Governo prende tempo (Di giovedì 22 luglio 2021) Obbligo vaccinale si o no? Anche su questo argomento si sono creati due fronti: uno che spinge per l'Obbligo esteso al personale scolastico e un altro che invece rifiuta il concetto di costrizione, considerati i dati non certo bassi di immunizzazione di insegnanti e personale Ata. Il Governo per adesso resta alla finestra e punta a chiudere subito la questione Green pass per grandi eventi sportivi e di spettacolo, le discoteche, le fiere e congressi. Il Governo inserirà anche i treni a lunga percorrenza, gli aerei e le navi. Servirà il certificato pure per i ristoranti al chiuso. Ma entro fine mese primi di agosto, ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021)vaccinale si o no? Anche su questo argomento si sono creati due fronti: uno che spinge per l'esteso al personale scolastico e un altro che invece rifiuta il concetto di costrizione, considerati i dati non certo bassi di immunizzazione di insegnanti e personale Ata. Ilper adesso resta alla finestra e punta a chiudere subito la questione Green pass per grandi eventi sportivi e di spettacolo, le discoteche, le fiere e congressi. Ilinserirà anche i treni a lunga percorrenza, gli aerei e le navi. Servirà il certificato pure per i ristoranti al chiuso. Ma entro fine mese primi di agosto, ...

