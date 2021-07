Nuovo Decreto Legge: Green Pass obbligatorio nei bar, ristoranti, palestre e piscine. Ecco da quando (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – Dal 5 agosto, per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, sarà necessario il Green Pass. Non verrà richiesto, invece, per consumare al bancone (anche se al chiuso). Servirà per per le palestre, piscine, centri termali, teatri, musei e stadi. Ovviamente anche tutti i lavoratori dovranno essere in possesso del Green Pass. Discoteche chiuse anche ai possessori del Green Pass. Questo è il primo report della Cabina di Regia tra Governo e Regioni, attualmente in corso, in vista del Nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – Dal 5 agosto, per accedere ai tavoli al chiuso di bar e, sarà necessario il. Non verrà richiesto, invece, per consumare al bancone (anche se al chiuso). Servirà per per le, centri termali, teatri, musei e stadi. Ovviamente anche tutti i lavoratori dovranno essere in possesso del. Discoteche chiuse anche ai possessori del. Questo è il primo report della Cabina di Regia tra Governo e Regioni, attualmente in corso, in vista del...

