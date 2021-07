Nuovo Decreto Draghi: green pass per ristoranti al chiuso dal 5 agosto (Di giovedì 22 luglio 2021) Il green pass dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. La decisione sarebbe stata confermata dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso e neppure all’aperto. È quanto sarebbe emerso dalla riunione della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi sul Nuovo Decreto che rivedrà i parametri per il passaggio da una fascia di colore all’altra (la soglia è stata fissata al 10% per le terapie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildal 5servirà per accedere ai tavoli aldi bar e. La decisione sarebbe stata confermata dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se ale neppure all’aperto. È quanto sarebbe emerso dalla riunione della cabina di regia presieduta dal premier Mariosulche rivedrà i parametri per ilaggio da una fascia di colore all’altra (la soglia è stata fissata al 10% per le terapie ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - rtl1025 : ?? Governo, il nuovo decreto #Covid slitta di 24 ore, tensioni nella maggioranza soprattutto sul #greenpass ?? di… - Corriere : Green pass obbligatorio in Italia dal 5 agosto: la bozza del nuovo decreto - zazoomblog : Nuovo decreto Covid dal 5 agosto servirà il green pass per i ristoranti al chiuso. In corso il confronto tra govern… - Patty66509580 : Nuovo decreto Covid, dal 5 agosto servirà il green pass per i ristoranti al chiuso. In corso il confronto tra gover… -