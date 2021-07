Nuovo decreto Covid | la conferenza stampa di Draghi | “Invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito” | DIRETTA

(Di giovedì 22 luglio 2021): ladiinLIVE Green pass obbligatorio per i luoghi in cui si rischia l’assembramento, proroga dello Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e nuovi parametri per il passaggio di colore delle Regioni. Sono queste le nuove misure che il presidente del Consiglio, Mario, illustra ininsieme ai ministri della Salute, Roberto Speranza, e della Giustizia, Marta Cartabia, prevista oggi presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi dopo il ...

Il premier Mario Draghi illustra le decisioni prese durante il Consiglio dei Ministri: dalla revisione dei parametri sanitari per determinare il passaggio delle Regioni da zona bianca a zona gialla ...il giorno delCovid: è terminata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, in corso dalle 18.15. Ora il presidente del Consiglio Mario Draghi sta illustrando nella conferenza stampa in ...?Via libera del Cdm al Dl Covid. Voto di fiducia sulla Giustizia. Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni.Il che significa che la nuova società, in cui la mano pubblica detiene attualmente ... Ma ecco che, nella seconda metà di giugno, entra in scena il MiTE di Cingolani che emette un decreto con cui la ...