Nuovo decreto Covid: la conferenza stampa di Draghi | DIRETTA (Di giovedì 22 luglio 2021) Nuovo decreto Covid: la conferenza stampa di Draghi in DIRETTA LIVE Green pass obbligatorio per i luoghi in cui si rischia l'assembramento, proroga dello Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e nuovi parametri per il passaggio di colore delle Regioni. Sono queste le nuove misure che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, illustrerà in conferenza stampa insieme ai ministri della Salute, Roberto Speranza, e della Giustizia, Marta Cartabia, prevista oggi presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi dopo il ...

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - Corriere : Green pass obbligatorio in Italia dal 5 agosto: la bozza del nuovo decreto - rtl1025 : ?? Governo, il nuovo decreto #Covid slitta di 24 ore, tensioni nella maggioranza soprattutto sul #greenpass ?? di… - GiovaQuez : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge #COVID19 - benjamn_boliche : ?? Ora in diretta per la conferenza stampa di #Draghi dove presenterà il nuovo decreto, firmato al #cdm. -