Nuovo decreto Covid: green pass, ecco come e dove usarlo (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Governo ha varato un Nuovo decreto per contrastare l'avanzata della variante Delta in Italia. ecco tutte le ultime novità. Il certificato verde vaccinale, adesso, sarà valido anche per viaggiare, per andare in palestra e al ristorante. Ma come lo si ottiene? Allo stesso tempo, anche le Regioni sono in bilico per il cambio di colore. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

