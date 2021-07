Nuovo decreto Covid: ecco quando il Green pass è obbligatorio (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, giovedì 22 luglio 2021, il decreto legge “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che prevede, tra l’altro, l’introduzione del Green pass obbligatorio per accedere una serie di eventi e attività. Ma quali e da quando? Il certificato sarà necessario ovunque ci sia rischio di assembramenti e dovrà essere obbligatoriamente mostrato per poter accedere a determinati luoghi e attività a partire da giovedì 5 agosto. Pena, multe salate. Il ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, giovedì 22 luglio 2021, illegge “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che prevede, tra l’altro, l’introduzione delper accedere una serie di eventi e attività. Ma quali e da? Il certificato sarà necessario ovunque ci sia rischio di assembramenti e dovrà essere obbligatoriamente mostrato per poter accedere a determinati luoghi e attività a partire da giovedì 5 agosto. Pena, multe salate. Il ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - Corriere : Green pass obbligatorio in Italia dal 5 agosto: la bozza del nuovo decreto - rtl1025 : ?? Governo, il nuovo decreto #Covid slitta di 24 ore, tensioni nella maggioranza soprattutto sul #greenpass ?? di… - eliisabrunoni : RT @perchetendenza: 'Dal 5': Perché il nuovo decreto approvato oggi in Cdm stabilisce che il green pass sarà obbligatorio dal 5 agosto per… - nosnitchnogang : RT @perchetendenza: 'Dal 5': Perché il nuovo decreto approvato oggi in Cdm stabilisce che il green pass sarà obbligatorio dal 5 agosto per… -