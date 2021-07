Nuovo decreto Covid e Green pass, Draghi: "Senza vaccini si chiude tutto" (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma - " Gli italiani si vaccinino , devono proteggere se stessi e le loro famiglie. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di Nuovo". Sono le ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma - " Gli italiani sino , devono proteggere se stessi e le loro famiglie. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire.vaccinazione si devere, di". Sono le ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - sportface2016 : +++Nuovo decreto, via libera agli stadi aperti al 50% della capienza ma con #greenpass+++#SerieA - rtl1025 : ?? Governo, il nuovo decreto #Covid slitta di 24 ore, tensioni nella maggioranza soprattutto sul #greenpass ?? di… - Sergio37075361 : RT @sportface2016: +++Nuovo decreto, via libera agli stadi aperti al 50% della capienza ma con #greenpass+++#SerieA - AMinghetti : RT @sportface2016: +++Nuovo decreto, via libera agli stadi aperti al 50% della capienza ma con #greenpass+++#SerieA -