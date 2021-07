Nuovo decreto Covid, dal 5 agosto servirà il green pass per i ristoranti al chiuso. In corso il confronto tra governo e Regioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal 5 agosto servirà il green pass per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino. E’ questo, scrivono le agenzie di stampa, l’accordo trovato dal governo. Il Nuovo decreto Covid si appresta ad arrivare in Consiglio dei ministri: è iniziato poco dopo le 16.30 il confronto tra governo ed enti locali sul provvedimento che stabilirà nuovi parametri per il passaggio da una zona e l’altra e le regole per l’utilizzo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal 5ilper consumare nei bar e neial. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino. E’ questo, scrivono le agenzie di stampa, l’accordo trovato dal. Ilsi appresta ad arrivare in Consiglio dei ministri: è iniziato poco dopo le 16.30 iltraed enti locali sul provvedimento che stabilirà nuovi parametri per ilaggio da una zona e l’altra e le regole per l’utilizzo del ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - rtl1025 : ?? Governo, il nuovo decreto #Covid slitta di 24 ore, tensioni nella maggioranza soprattutto sul #greenpass ?? di… - Agenzia_Ansa : È stato convocato alle 17 il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge COVID. Il presidente del Consiglio, Mar… - Corriere : Green pass obbligatorio in Italia dal 5 agosto: la bozza del nuovo decreto - elenavilla3 : RT @PietroSalvatori: Palazzo Chigi chiede ai giornalisti tampone e non green pass per la conferenza stampa di Draghi sul decreto green pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto Lazio (o Roma) in zona gialla da lunedì? Cosa cambia Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto rischiano di passare in zona gialla. Il provvedimento, senza un nuovo decreto del Governo , potrebbe scattare dalla prossima settimana anche se l'ipotesi su cui si sta lavorando sarebbe quella di far scattare il passaggio con più del 10% dei posti occupati in ...

Green Pass, zone gialle, vacanze: Draghi LIVE dalle 17 Il Premier illustrerà le misure contenute nel nuovo decreto Covid e parlerà dell'obbligo del Green Pass in Italia . Covid, Green Pass e parametri: Governo verso cabina di regia Green Pass per ...

Arriva il nuovo decreto Covid: Cdm alle 17, poi la conferenza stampa di Draghi Sky Tg24 Decreto Covid, dal 5 agosto green pass obbligatorio per ristoranti al chiuso, ma basterà una dose Secondo il nuovo decreto Covid, che verrà varato a breve dal Consiglio dei ministri, sarà obbligatorio esibire il green pass per poter accedere nei ristoranti al chiuso. La misura dovrebbe essere in ...

Green pass, la bozza del decreto: sarà obbligatorio dal 5 agosto Il testo del decreto che verrà approvato dal Consiglio dei ministri ma entrerà in vigore il 5 agosto Green pass obbligatorio con una dose di vaccino nei ristoranti al chiuso, spettacoli eventi e compe ...

Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto rischiano di passare in zona gialla. Il provvedimento, senza undel Governo , potrebbe scattare dalla prossima settimana anche se l'ipotesi su cui si sta lavorando sarebbe quella di far scattare il passaggio con più del 10% dei posti occupati in ...Il Premier illustrerà le misure contenute nelCovid e parlerà dell'obbligo del Green Pass in Italia . Covid, Green Pass e parametri: Governo verso cabina di regia Green Pass per ...Secondo il nuovo decreto Covid, che verrà varato a breve dal Consiglio dei ministri, sarà obbligatorio esibire il green pass per poter accedere nei ristoranti al chiuso. La misura dovrebbe essere in ...Il testo del decreto che verrà approvato dal Consiglio dei ministri ma entrerà in vigore il 5 agosto Green pass obbligatorio con una dose di vaccino nei ristoranti al chiuso, spettacoli eventi e compe ...