Nuovo accordo tra Comune e Demanio: al tribunale l’ex Maddalena, in pausa Piazza Libertà (Di giovedì 22 luglio 2021) Siglata la permuta tra il Comune di Bergamo e l’Agenzia del Demanio inerente a quattro strategici punti della città. Nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio è stato rivisto l’accordo risalente al 2017 tra il Comune, il Demanio e il Ministero della Giustizia che vedeva la concessione per 30 anni del piano terra di Palazzo della Libertà (edificio di proprietà dell’Agenzia del Demanio) in cambio della rimessa a Nuovo (a spese del Comune, circa 400mila euro) di alcuni spazi del chiostro dell’ex Maddalena in via ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 luglio 2021) Siglata la permuta tra ildi Bergamo e l’Agenzia delinerente a quattro strategici punti della città. Nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio è stato rivisto l’risalente al 2017 tra il, ile il Ministero della Giustizia che vedeva la concessione per 30 anni del piano terra di Palazzo della(edificio di proprietà dell’Agenzia del) in cambio della rimessa a(a spese del, circa 400mila euro) di alcuni spazi del chiostro delin via ...

