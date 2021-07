“Non ti dimenticheremo”. Lutto in Rai, addio a una delle menti più brillanti: “Lasci un grande vuoto” (Di giovedì 22 luglio 2021) Lutto in Rai, il mondo del cinema e della tv piangono la scomparsa di Pino Simonetti, noto registra, originario di San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. È stato proprio il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, a comunicare la triste notizia via social: “Cari concittadini, purtroppo oggi la nostra comunità perde un illustre concittadino”. E ancora: “Si è spento Pino Simonetti, noto regista Rai di San Giorgio a Cremano e uomo di grande cultura. Se ne è andato silenziosamente, da uomo riservato quale era. Ha trascorso la sua vita per lo più tra viale Marconi, sede Rai di Napoli, e San Giorgio a Cremano dove ha sempre vissuto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)in Rai, il mondo del cinema e della tv piangono la scomparsa di Pino Simonetti, noto registra, originario di San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. È stato proprio il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, a comunicare la triste notizia via social: “Cari concittadini, purtroppo oggi la nostra comunità perde un illustre concittadino”. E ancora: “Si è spento Pino Simonetti, noto regista Rai di San Giorgio a Cremano e uomo dicultura. Se ne è andato silenziosamente, da uomo riservato quale era. Ha trascorso la sua vita per lo più tra viale Marconi, sede Rai di Napoli, e San Giorgio a Cremano dove ha sempre vissuto. ...

