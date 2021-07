Non solo covid, il 'fungo nero' spaventa l'India: 4.200 morti. Basta essere toccati per essere infettati (Di giovedì 22 luglio 2021) Sull'India si abbatte una nuova epidemia . Non solo il covid spaventa l'India , ma anche il ' fungo nero '. Sono saliti a 45mila, infatti, i casi di contagi da fungo nero: lo ha comunicato al ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) Sull'si abbatte una nuova epidemia . Nonill', ma anche il ''. Sono saliti a 45mila, infatti, i casi di contagi da: lo ha comunicato al ...

