Non solo Cosentino. Sei anni di carcere anche a D’Alì. Era “a disposizione” dei Messina Denaro. Il verdetto sull’ex senatore FI confermato pure in Appello (Di giovedì 22 luglio 2021) Giornata nera per gli ex parlamentari di Forza Italia alle prese con le grane giudiziarie. Non solo la condanna a 10 anni per Nicola Cosentino (leggi l’articolo), ma anche quella a 6 anni di reclusione e 3 di interdizione dai pubblici uffici per concorso esterno in associazione mafiosa comminata all’ex senatore berlusconiano Antonio D’Alì (nella foto). La sentenza, emessa dai giudici della Corte d’Appello di Palermo, è arrivata al termine di un lungo iter processuale iniziato nel 2011. “è stato il politico a disposizione dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) Giornata nera per gli ex parlamentari di Forza Italia alle prese con le grane giudiziarie. Nonla condanna a 10per Nicola(leggi l’articolo), maquella a 6di reclusione e 3 di interdizione dai pubblici uffici per concorso esterno in associazione mafiosa comminata all’exberlusconiano Antonio(nella foto). La sentenza, emessa dai giudici della Corte d’di Palermo, è arrivata al termine di un lungo iter processuale iniziato nel 2011. “è stato il politico adei ...

