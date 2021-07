' Nominate subito i nuovi medici di base | altrimenti personale militare' Il sindaco Signorini scrive a Regione e Asur

(Di giovedì 22 luglio 2021) FALCONARA - 'i sostituti deidiche non sono più in attività o andranno presto in pensione oppure utilizzate temporaneamente imilitari'. Lo chiede il...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nominate subito

corriereadriatico.it

FALCONARA - 'i sostituti dei medici di base che non sono più in attività o andranno presto in pensione oppure utilizzate temporaneamente i medici militari'. Lo chiede il sindaco Stefania Signorini ...nuovi medici di base e, se necessario, utilizzate i medici militari che nei mesi scorsi sono stati impegnati nel nostro territorio per i vaccini. La situazione di Falconara è ormai ...LVMH ha annunciato di aver rilevato il 60% della società che controlla Off-White, marchio di streetwear fondato da Virgil Abloh e diventato subito cult ...Iniziano a prendere forma a Pizzighettone gli schieramenti in vista delle Amministrative del prossimo autunno. In una serata organizzata al centro culturale del borgo, sono stati svelati nome e simbol ...