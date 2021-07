Netflix si tira fuori dalla gara per lo sport live (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo sport in diretta, almeno per il momento, non rientra nei piani di Netflix. Come riporta Palco23, l’investimento in diritti audiovisivi sportivi non rientra nei piani della piattaforma di intrattenimento streaming. La società americana non seguirà quindi le orme di altri “colleghi”, presenti da diversi anni nel settore. Il motivo principale, secondo Ted Sarandos, co-CEO L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) Loin diretta, almeno per il momento, non rientra nei piani di. Come riporta Palco23, l’investimento in diritti audiovisiviivi non rientra nei piani della piattaforma di intrattenimento streaming. La società americana non seguirà quindi le orme di altri “colleghi”, presenti da diversi anni nel settore. Il motivo principale, secondo Ted Sarandos, co-CEO L'articolo

Advertising

Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Netflix si tira fuori dalla gara per lo streaming sportivo in diretta - sportli26181512 : #Media #Notizie Netflix si tira fuori dalla gara per lo sport live: Lo sport in diretta, almeno per il momento, non… - giangio87 : RT @CalcioFinanza: Netflix si tira fuori dalla gara per lo streaming sportivo in diretta - Jack_Walen : RT @CalcioFinanza: Netflix si tira fuori dalla gara per lo streaming sportivo in diretta - CalcioFinanza : Netflix si tira fuori dalla gara per lo streaming sportivo in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix tira Harry e Meghan, svelati i loro reali guadagni (cifre da fantascienza) Il contratto quinquennale con Netflix vale una cifra mostruosa. Si parla di 150 milioni di dollari ... Alla fine di questo viaggio nelle tasche di Meghan e Harry, Vanity Fair tira le somme. Ad oggi i ...

Recensione Xperia 1 III. Particolare e unico, ma il prezzo è davvero alto ...SIM ibrido (quindi può ospitare anche una scheda SD) non ha bisogno della clip metallica e si tira ... L'app di Netflix si ferma per specifiche solo all Full HD. Alla piena luce del sole lo schermo si ...

Beastars 2: recensione della serie anime su Netflix Cinematographe.it - FilmIsNow Netflix si tira fuori dalla gara per lo sport live Lo sport in diretta, almeno per il momento, non rientra nei piani di Netflix. Come riporta Palco23, l’investimento in diritti audiovisivi sportivi non rientra nei piani strategici della piattaforma di ...

Beastars 2: recensione della serie anime su Netflix La recensione di Beastars 2, la serie anime di Netflix tratta dal celebre manga omonimo e ambientata in un mondo di animali antropomorfi.

Il contratto quinquennale convale una cifra mostruosa. Si parla di 150 milioni di dollari ... Alla fine di questo viaggio nelle tasche di Meghan e Harry, Vanity Fairle somme. Ad oggi i ......SIM ibrido (quindi può ospitare anche una scheda SD) non ha bisogno della clip metallica e si... L'app disi ferma per specifiche solo all Full HD. Alla piena luce del sole lo schermo si ...Lo sport in diretta, almeno per il momento, non rientra nei piani di Netflix. Come riporta Palco23, l’investimento in diritti audiovisivi sportivi non rientra nei piani strategici della piattaforma di ...La recensione di Beastars 2, la serie anime di Netflix tratta dal celebre manga omonimo e ambientata in un mondo di animali antropomorfi.