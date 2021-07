Nel 2020 in calo incidenti stradali, morti e feriti (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020, in Italia – a causa di lockdown, blocchi della mobilità e coprifuoco dovuti all'emergenza Covid19 – rispetto al 2019, incidenti stradali e feriti si sono ridotti di un terzo (rispettivamente -31,3% e -34%), i morti di un quarto (-24,5%), i feriti gravi di un quinto (-20%). In valori assoluti, gli incidenti sono stati 118.298, i morti 2.395 (3.173 nel 2019) e i feriti 159.249 (241.384 nel 2019). Tra le vittime della strada, 1.947 (81,29%) sono uomini, 448 donne (18,71%). La diminuzione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel, in Italia – a causa di lockdown, blocchi della mobilità e coprifuoco dovuti all'emergenza Covid19 – rispetto al 2019,si sono ridotti di un terzo (rispettivamente -31,3% e -34%), idi un quarto (-24,5%), igravi di un quinto (-20%). In valori assoluti, glisono stati 118.298, i2.395 (3.173 nel 2019) e i159.249 (241.384 nel 2019). Tra le vittime della strada, 1.947 (81,29%) sono uomini, 448 donne (18,71%). La diminuzione di ...

Advertising

riotta : Aspettativa di vita negli Usa scende di 1,5 anni per #COVID19 nel 2020, il peggiore salto indietro dalla guerra mon… - fattoquotidiano : Diamo subito i numeri. Nel 2020 il consumo di suolo, a cui ci si può anche riferire parlando volgarmente di cementi… - giomalago : Paola #Egonu portabandiera @Olympics nella cerimonia di apertura di #Tokyo2020. Un premio per la classe dell'atleta… - quezalt : RT @tvdigitaldivide: Chili TV registra il primo bilancio in utile nel 2020 - - SusiTolin : RT @mbx1900: Prima di andare a mare e lasciarvi alle vs paure inutili, lotte insensate vs e pro vax e green pass ed amenità del genere vi r… -