Negrita sold out | all' Anfiteatro registrano l' album e uno speciale per Mtv

Advertising

negritaband : in occasione della tappa de La Teatrale Summer Tour 2021 all'Anfiteatro Romano, data fresca fresca di SOLD OUT! Ten… -

Ultime Notizie dalla rete : Negrita sold

LA NAZIONE

... Dylan, Nirvana o Alice In Chains, arriva nella nostra Arezzo il 31 luglio, tappa della Teatrale summer tour 2021, data fresca fresca diout. Tenetevi pronti ad ascoltare i brani deiin ...Intanto continuano a correre le altre date dell'Arezzo Music Fest: il 31 luglio , il ritorno deicon quella che sarà una grande festa e un anfiteatro inout già da settimane. La storica ...Concerto da tutto esaurito per il 31 luglio, tappa della Teatrale summer tour 2021 in versione semiacustica. La band: "Tenetevi pronti, abbiamo accumulato così tanta energia da spazzarvi via al primo ...Dalle immagini e dai suoni della serata saranno estratti un album e uno speciale tv "Il nostro sogno da ragazzi" ...