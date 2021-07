Natura in Musica: da domani iniziano le riprese del video con Luca Aquino (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Musica e ambiente, note e Natura, racconti ed ecologia. “Natura in Musica” presenta i prossimi due eventi della stagione estiva. Appuntamento nella splendida cornice Naturale dell’Oasi WWF Lago di Campolattaro venerdì 30 luglio, ingresso gratuito, per un doppio appuntamento che vedrà la partecipazione del giornalista e scrittore Donato Zoppo e del talentuoso chitarrista Giovanni Nazzaro, in collaborazione con gli allievi della Lizard Accademie Musicali Benevento. Entrambi gli eventi nascono dalla sinergia tra il musicista Luca ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –e ambiente, note e, racconti ed ecologia. “in” presenta i prossimi due eventi della stagione estiva. Appuntamento nella splendida cornicele dell’Oasi WWF Lago di Campolattaro venerdì 30 luglio, ingresso gratuito, per un doppio appuntamento che vedrà la partecipazione del giornalista e scrittore Donato Zoppo e del talentuoso chitarrista Giovanni Nazzaro, in collaborazione con gli allievi della Lizard Accademieli Benevento. Entrambi gli eventi nascono dalla sinergia tra il musicista...

