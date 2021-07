Napoli | Spalletti | “Vi spiego cosa succede con Insigne” | VIDEO

Advertising

DiMarzio : Primo incontro con i tifosi nel ritiro di Dimaro per Spalletti: da Koulibaly a Insigne, le dichiarazioni dell'allen… - sscnapoli : ?? Lo staff tecnico di Mister Spalletti ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Voglio un Napoli che sappia sempre sorprendere” ?? - infoitsport : Napoli, le parole di Spalletti sulla gara che ha garantito la Champions League alla Juve - PianetaMilan : .@sscnapoli, #Spalletti: 'Vi spiego cosa succede con @Lor_Insigne' | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Il tecnico del, Lucianoa Dimaro ripete il suo mantra: "Uomini forti, destini forti. Non c'è altra strada". E poi canta così...Da Dimaro: "Voglio migliorare in termini di gol e assist per aiutare la squadra e salire in classifica" In piazza con, ieri a Dimaro, anche il centrocampista del, Piotr Zielinski . Ha parlato ai tifosi con l'allenatoree Politano. E ancora:Tanta voglia di ricominciare e di far bene, sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Questo, il clima a Dimaro, dove il gruppo del tecnico di Certaldo sta preparando il primo ritiro estivo. L’ediz ...Sul mercato il Napoli è fermo perché prima deve cedere, causa equilibri di bilancio. Però da anni c’è un buco nel ruolo del terzino sinistro, causa i ripetuti infortuni di Ghoulam e le mancate scelte ...