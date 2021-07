Napoli | Moser si commuove parlando di Maradona | “Mi mandò alcune foto…” VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 22 luglio 2021) Francescoe Diego Armando, legati da una vecchia amicizia e da una passione comune per lo sport., ai microfoni di radio Marte sidi. Il campione italiani di cilcismo, racconta alcuni retroscena che hanno come protagonista il pibe de Oro.UNITI DALLO SPORT “? Mile foto che eravamo in bici allo stadio San Paolo. In televisione l’ho incontrato svariate volte. Cosa pensava del ciclismo? Sapeva che era tanta fatica correre in bici, il loro sport è ...