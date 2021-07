Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, Mario Rui: 'Voglio restare, pronto alla sfida se arriva un altro terzino sinistro' **… - Spazio_Napoli : #MarioRui è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli e ha svelato qualche indizio sul suo futuro. Il terzino… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Mario Rui: 'Il mio futuro sarà a Napoli. Sono uno che non mollerà mai e farà di tutto per questa… - PianetaN : Il Sig.Mario Rui ha dichiarato a radio kiss che non lasciera' Napoli. Stappiamo lo champagne??? - G_i_o_doc : @Inviaggiatore @Napoli_Report @kisskissnapoli Mario primm te ne vai, meglio è. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mario

Non proprio un "whatever it takes" come fu quello diDraghi nel luglio 2012, ma quasi. Non a ... 100 assunzioni nel nuovo polo hi - tech aLeonardo Di Paco Ryanair, decolla la campagna per ...L'alto Ufficiale, al vertice dell'Interregionale Carabinieri con sede adal febbraio 2021, è ...Pinelli ."Ho rinnovato l'anno scorso e il mio contratto è ancora lungo. Sono pronto a lottare per trovare spazio" Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il terzino del Napoli Mario Rui: "La gara con il ..."La mia promessa, come quella della squadra, è di cercare di migliorare quanto fatto l'anno scorso e raggiungere gli obiettivi del Napoli. Sono d'accordo con Spalletti, Napoli-Verona ormai è passata, ...