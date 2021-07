Napoli, il PSG torna alla carica per Koulibaly: De Laurentiis fissa il prezzo (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato Napoli: il PSG non molla Kalidou Koulibaly. Spalletti vorrebbe tenerlo, ma De Laurentiis fa il prezzo Kalidou Koulibaly sembrava ormai pronto a restare ancora al Napoli senza problemi provenienti dal calciomercato, con tanto di benedizione di parte di Spalletti. Nelle ultime ore, però, il PSG sarebbe tornato alla carica per il difensore. Come riportato da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis ha già fatto il prezzo per il senegalese: 60 milioni di euro. I parigini sono in contatto con l’entourage ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato: il PSG non molla Kalidou. Spalletti vorrebbe tenerlo, ma Defa ilKalidousembrava ormai pronto a restare ancora alsenza problemi provenienti dal calciomercato, con tanto di benedizione di parte di Spalletti. Nelle ultime ore, però, il PSG sarebbetoper il difensore. Come riportato da Tuttosport, Aurelio Deha già fatto ilper il senegalese: 60 milioni di euro. I parigini sono in contatto con l’entourage ...

