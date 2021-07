Nanni Moretti “rosicone”: battuto da un horror a Cannes cerca solidarietà. “Sono invecchiato” (Di giovedì 22 luglio 2021) Un post inaspettato e polemico, con cui Nanni Moretti esprime tutta la sua delusione per la mancata considerazione al festival di Cannes del suo ‘Tre Piani‘. La reazione del regista romano alla mancata vittoria del festival di Cannes, su Instagram, non è stata elegantissima, soprattutto nei confronti del collega premiato sulla Croisette. “Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro”, scrive Moretti. Il riferimento è al film vincitore della Palma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Un post inaspettato e polemico, con cuiesprime tutta la sua delusione per la mancata considerazione al festival didel suo ‘Tre Piani‘. La reazione del regista romano alla mancata vittoria del festival di, su Instagram, non è stata elegantissima, soprattutto nei confronti del collega premiato sulla Croisette. “Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro”, scrive. Il riferimento è al film vincitore della Palma ...

Agenzia_Ansa : 'Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un… - LostInFilm : 'Caro Diario' (1993, Nanni Moretti) - lakers751 : Nanni Moretti non vince a Cannes ed invecchia di colpo - Macsjd57 : Cosa sta succedendo in Francia? Arrestano i brigatisti e dicono che i film di Nanni Moretti sono noiosi?!? - Italia_Notizie : Nanni Moretti dopo il flop a Cannes: “Vedere vincere un film dove una donna rimane incinta di un’auto mi ha fatto i… -