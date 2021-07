Nanni Moretti non ha dimostrato molto fair play

(Di giovedì 22 luglio 2021) Cannes 2021, i look sul red carpet degli ultimi giorni guarda le foto Non ha preso benissimo la mancata vittoria al Festival di Cannes,, 67 anni. Nonostante gli undici minuti di standing ovation e applausi, il suo Tre piani, film che ha presentato alla kermesse cinematografica francese, non ha ottenuto l’ambita Palma d’Oro. A vincere, infatti, è stata Titane, pellicola della ...

Agenzia_Ansa : 'Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un… - LostInFilm : 'Caro Diario' (1993, Nanni Moretti) - BarPutin : RT @marioadinolfi: Solidarietà a Nanni Moretti che invecchia di colpo quando scopre che a vincere Cannes è il film di una che racconta di u… - puntodilucesca1 : RT @FQMagazineit: Nanni Moretti dopo il flop a Cannes: “Vedere vincere un film dove una donna rimane incinta di un’auto mi ha fatto invecch… - marioadinolfi : Solidarietà a Nanni Moretti che invecchia di colpo quando scopre che a vincere Cannes è il film di una che racconta… -

Ultime Notizie dalla rete : Nanni Moretti

Vanity Fair Italia

Mi si nota di più se rosico o non rosico? Chi l'avrebbe mai detto che anchesarebbe diventato social ? le parole sono importanti, ma purtroppo non c'è l'equivalente in italiano. Su Instagram ? che ormai frequenta non con la compulsività di una Chiara Ferragni ...... ispirati alle vite di Eduardo Scarpetta e di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, e il nuovo film Tre piani di, appena presentato e applaudito al Festival di Cannes, e la nuova ...Christian De Sica diffonde il poster del film natalizio che lo vedrà nuovamente al fianco di Alessandro Siani. impegnato sia come attore che come regista. De Sica sarà Babbo Natale, Siani tornerà a in ...Causa dell'invecchiamento, la Palma d'Oro data a un film, dice il regista, “in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac”. Ma il meglio è nei commenti.