Nanni Moretti | la sua replica dopo la sconfitta a Cannes è ironia pura

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ormai qualche giorno fa si è concluso il Festival di2021, che ha visto trionfare la regista francese Julia Ducournau e il suo film Titane. Alla rassegna cinematografica ha concorso anche, il quale ha avuto bisogno di un po’ di tempo per digerire la. E adesso arriva la sua, un vero capolavoro di. “Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro” – ha scritto...

Vanity Fair Italia

Venerdì 23 luglio, al festival Il Cinema Ritrovato , il regista porta il restauro del suo film La cosa del 1990, film sulla crisi della sinistra italiana dopo la caduta del Muro di Berlino e la svolta ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@nannimoretti_) ...LEGGI ANCHE. Nanni Moretti canta Mahmood per festeggiare l’arrivo di «Tre piani» a Cannes: il video è virale. LEGGI ANCHE. «Tre piani» di Nanni Moretti uscirà (finalmente) al cinema il 23 settembre. L ...Christian De Sica diffonde il poster del film natalizio che lo vedrà nuovamente al fianco di Alessandro Siani. impegnato sia come attore che come regista. De Sica sarà Babbo Natale, Siani tornerà a in ...