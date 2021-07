Nanni Moretti | la risposta alla sconfitta di Cannes è da Palma d’Oro

(Di giovedì 22 luglio 2021) Chissà seha letto anche lui l’intervista di Julia Ducournau, la regista di Titane. «I nostri film sono molto simili, entrambi parlano di paternità. Tre piani mi è piaciuto molto», diceva la regista delladi2021. La più divisiva e criticata di sempre…: “Invecchiato di colpo” Se anche non l’ha ... Amica.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un… - LostInFilm : 'Caro Diario' (1993, Nanni Moretti) - laregione : Cannes: la vittoria di 'Titane' fa invecchiare Nanni Moretti - _DAGOSPIA_ : GIUSTI: E’ VERO. LA FOTO DI NANNI MORETTI CHE LUI STESSO HA MESSO SU INSTAGRAM E' UN CAPOLAVORO...… - lamescolanza : Nanni Moretti: «Vedere un film dove una donna rimane incinta di un’auto mi ha fatto invecchiare di colpo» -

Ultime Notizie dalla rete : Nanni Moretti

Vanity Fair Italia

... ispirati alle vite di Eduardo Scarpetta e di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, e il nuovo film Tre piani di, appena presentato e applaudito al Festival di Cannes, e la nuova ...Sulla Montée de Marches del Festival di Cannesè arrivato, se non con la Palma d'Oro in tasca, almeno con la soddisfazione di poter presentare il suo film al mondo dopo due anni di stop forzato. Ha registrato un video con il cast nel ...Causa dell'invecchiamento, la Palma d'Oro data a un film, dice il regista, “in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac”. Ma il meglio è nei commenti.Ancora scottato dall'aver perso la Palma d'Oro, il regista romano Nanni Moretti scherza sui social dove si mostra in versione inedita ...