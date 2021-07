Musetti-Millman, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 22 luglio 2021) Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo contro l’australiano John Millman. Non una sfida semplice per l’azzurro che sarà chiamato ad affrontare un avversario ostico, nonostante l’attuale numero 44 del mondo, quest’anno sta avendo molte difficoltà a trovare la quadra. Entrambi non stanno sicuramente vivendo il miglior periodo della carriera, con alcune eliminazioni al primo turno. Sull’azzurro non ci sono grandissime aspettative, vista la giovane età ma di certo c’è la curiosità di capire come si disimpegnerà in una manifestazione così importante. Lorenzo Musetti sarà il primo ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Lorenzoè pronto a fare il suo esordio alledicontro l’australiano John. Non una sfida semplice per l’azzurro che sarà chiamato ad affrontare un avversario ostico, nonostante l’attuale numero 44 del mondo, quest’anno sta avendo molte difficoltà a trovare la quadra. Entrambi non stanno sicuramente vivendo il miglior periodo della carriera, con alcune eliminazioni al primo turno. Sull’azzurro non ci sono grandissime aspettative, vista la giovane età ma di certo c’è la curiosità di capire come si disimpegnerà in una manifestazione così importante. Lorenzosarà il primo ...

