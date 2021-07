MotoGP, Crutchlow e Pedrosa: il grande ritorno in Austria (Di giovedì 22 luglio 2021) La MotoGP ripartirà dal 6 all’8 agosto in Austria. In pista rivedremo due vecchie icone: Cal Crutchlow con la Yamaha M1 e Dani Pedrosa con la KTM RC16. La stagione MotoGP riprenderà la sua corsa fra due settimane al Red Bull Ring e sarà una grande occasione per rivedere in azione due icone del passato mai dimenticate, come Cal Crutchlow e Dani Pedrosa. Il britannico sostituirà il convalescente Franco Morbidelli in sella alla M1 2019 del team Petronas SRT. Dopo l’addio alla carriera da pilota, Crutchlow ha firmato un contratto da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Laripartirà dal 6 all’8 agosto in. In pista rivedremo due vecchie icone: Calcon la Yamaha M1 e Danicon la KTM RC16. La stagioneriprenderà la sua corsa fra due settimane al Red Bull Ring e sarà unaoccasione per rivedere in azione due icone del passato mai dimenticate, come Cale Dani. Il britannico sostituirà il convalescente Franco Morbidelli in sella alla M1 2019 del team Petronas SRT. Dopo l’addio alla carriera da pilota,ha firmato un contratto da ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Crutchlow Gerloff resta in Superbike, chi corre ora per la Yamaha in MotoGP? ... entrambi già in odore di MotoGP ma promessi sposi di KTM e Ducati. Per soffiarli alla concorrenza ... invece, la soluzione potrebbe essere trovata in casa, con il tester Cal Crutchlow che è già in ...

Ufficiale: Pedrosa wild - card in Stiria con un occhio allo sviluppo '' È stato interessante poter condividere con KTM la mia esperienza in MotoGP e far parte di questo ...sostituire l'infortunato Franco Morbidelli e il suo posto potrebbe essere preso da Cal Crutchlow, ...

MotoGP, Crutchlow e Pedrosa: il ritorno dei vecchi draghi Corse di Moto Gerloff resta in Superbike, chi corre ora per la Yamaha in MotoGP? Sia Razgatlioglu che Gerloff resteranno con il team Yamaha di Superbike anche nel 2022! Restano due selle vuote per la casa giapponese in MotoGP ...

MotoGP, Crutchlow e Pedrosa: il ritorno dei vecchi draghi La MotoGP ripartirà dal 6 all'8 agosto in Austria. In pista rivedremo due vecchie icone: Cal Crutchlow con la Yamaha M1 e Dani Pedrosa con la KTM RC16.

