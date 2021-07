Mondo dello spettacolo italiano in lutto | trovato senza vita in casa insieme alla mamma

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 23 luglio 2021) Doppia tragedia a Genova. Lo scrittore Christian La Fauci, esperto di calcio inglese, è morto a 46 anni nella sua abitazione. La madre 86enne, che era gravemente malata e non autosufficiente, sarebbe morta di stenti per non essere riuscita a chiedere aiuto. Nell'abitazione dove vivevano madre e figlio sono intervenute le volanti della polizia avvisate da un amico di La Fauci che non lo sentiva da giorni. Il padre era morto qualche tempo fa e lo scrittore si dedicava completamentemadre, anziana e inferma. Scriveva libri sul calcio inglesi. Era tifoso del Genoa e gestiva una trasmissione radiofonica su radio Cruijff. Viene descritto come una persona ...